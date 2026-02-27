В Мурманской области изменен порядок выдачи «Родовой сумки»: теперь будущие мамы смогут получить её заранее, на этапе беременностиСоблюдайте спокойствие: проводится проверка системы централизованного оповещения населения
Михаил Мишустин поблагодарил «Единую Россию» за народную программу и системную поддержку правительства

У «Единой России» и кабмина общие цели — повышение качества жизни граждан, развитие страны, в их решении помогает народная программа, подчеркнул премьер-министр в ходе отчёта в Госдуме.

«Спасибо Дмитрию Анатольевичу Медведеву (ппредседатель партии — Ред.) за идею этой программы. Конечно, хочу поблагодарить членов вашей фракции за системную поддержку правительства. Ежегодно растут ассигнования на программу. Президент всегда обращает внимание на дополнения в наши стратегические программные документы, исходя из реальной картины на местах. И в «Единой России» детально прорабатываются инициативы, проводится честная экспертиза и качественная обратная связь от людей и бизнеса», — сказал Михаил Мишустин.

Глава кабмина перечислил ключевые меры социальной поддержки разных категорий граждан. Многие из них предусмотрены народной программой «Единой России» и законодательно обеспечены партией.

Адресную помощь получают семьи с детьми с низкими доходами — им предоставляется единое пособие; вдвое увеличены стандартные налоговые вычеты на второго и последующих детей; регулярно индексируются маткапитал и социальные пособия; действуют законы, устанавливающие дополнительные права и льготы для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня».

Вырос размер пособия по беременности и родам для студенток очных отделений вузов и колледжей научных организаций. В страховой стаж теперь включаются все периоды ухода за детьми до полутора лет. По поручению Президента РФ с 1 января увеличена максимальная сумма, не облагаемая налогом и страховыми взносами, которые работодатели могут предоставлять сотрудникам при рождении ребёнка: с 50 тысяч до миллиона рублей. С текущего года для работающих родителей с двумя малышами и более, чей доход ниже, чем полтора региональных прожиточных минимума, станет действовать так называемая система ежегодной семейной выплаты.

По инициативе «Единой России» проиндексирован МРОТ, он достиг 27 тысяч рублей, что затронуло 4,5 миллиона человек. Страховые пенсии повысили исходя из инфляции в 9,5% и, соответственно, возобновили индексацию пенсий для работающих граждан.

В стране сформирована целостная система помощи Героям и их близким: при непосредственной поддержке «Единой России» принято более 150 законов в этой сфере.

В 2025 году ввели 80 новых школ — значительная часть построена в сельской местности. Проект по капремонту и строительству учреждений образования «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения.

По всей стране модернизируют музеи, театры, школы искусств, библиотеки, спортивную инфраструктуру.

В 2025 году благоустроено 7,5 тысячи общественных пространств и территорий вокруг домов. Голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» «Единая Россия» ежегодно проводит вместе с Минстроем. В принятии решений о благоустройстве своих регионов активно участвуют жители: на всероссийском голосовании своё мнение высказали миллионы людей. По инициативе «Единой России» реализовано более 100 новых инициатив Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: победители получили гранты на 25 миллиардов рублей.

Подготовлен законопроект по стабилизации финансового состояния почты, сообщил Михаил Мишустин. Правительство выделит на неё 5 миллиардов рублей. Поручение взять программу модернизации почтовых отделений на особый контроль дал председатель партии Дмитрий Медведев.

Правительство донастраивает систему профессионального образования для ликвидации кадрового дефицита — «Единая Россия» обеспечила законодательные решения по целевой подготовке. Сформирован прогноз кадровой потребности по каждой из отраслей. По самым востребованным специальностям, нужным для достижения технологического промышленного суверенитета и лидерства, будет увеличиваться количество бюджетных мест, сообщил премьер-министр.

Поскольку «Единая Россия» выступает за обеспечение лекарственной безопасности страны, замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев задал премьер-министру вопрос о достаточности лекарственного обеспечения.

«Идёт ряд клинических испытаний препаратов, не имеющих зарубежных аналогов. Их 14, ещё 23 — медицинских изделия. Планируем увидеть их в промышленной эксплуатации в 2027 году. Зарегистрировали вакцины для разных форм рака. Планируется включить их в программу госгарантии бесплатного оказания медицинской помощи», — рассказал Михаил Мишустин.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что «Единой России» вместе с правительством предстоит воплотить новую народную программу партии в конкретные решения на благо людей.

«В центре внимания были и будут выполнение социальных обязательств, развитие экономики, качество жизни людей, обеспечение обороны и безопасности. Ключевая задача сегодня. И, конечно же, поддержка и участников СВО, и их семей», — резюмировал парламентарий. 

Как неоднократно подчеркивал Президент России Владимир Владимирович Путин, всесторонняя забота о наших героях и их близких – наш безусловный приоритет, отметил секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Наш долг – обеспечить им и их семьям все необходимые условия для достойной жизни и скорейшей адаптации к мирной жизни после возвращения. В Мурманской области создан комплекс из 55 мер поддержки, охватывающий все этапы – от заключения контракта до возвращения домой. Мы предоставляем финансовую помощь, поддержку в сфере образования, земельные участки, жилищные, налоговые и транспортные льготы, социальное обслуживание, юридическую помощь, содействуем в трудоустройстве и профессиональном образовании. Уже выплачено более 4,4 млрд рублей единовременной матпомощи, порядка 200 граждан получили социальную помощь, а в рамках проекта «СВОя работа» трудоустроено 452 человека. Наша работа по поддержке участников СВО и их семей – это приоритет для правительства Мурманской области»,  - подчеркнул глава региона.

 

 

