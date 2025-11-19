Михаил Мишустин поручил проработать вопрос увеличения объёмов перевозки рыбной продукции по СМП

18 ноября председатель правительства Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам совещания Президента РФ с членами правительства о развитии рыбохозяйственного комплекса.

Напомним, совещание Президента России с членами правительства состоялось 29 октября. Глава государства на совещании отметил, что Россия располагает уникальными запасами биоресурсов. Очень важно не только добыть их, но и обеспечить переработку, транспортировку.

В приоритете, по словам Владимира Путина, должны быть именно интересы внутреннего рынка, чтобы улов российских рыбаков, продукция рыбохозяйственных предприятий поступали на прилавки магазинов и рынков, а жители всех регионов России могли купить её по доступной цене.

В перечне поручений председателя правительства Михаила Мишустина, например, Минвостокразвитию, Минтрансу, Минсельхозу и Росрыболовству совместно с Госкорпорацией «Росатом» предписано проработать вопрос увеличения объёмов перевозки рыбной продукции по Северному морскому пути.

Минсельхозу, Минфину, Минпросвещения, Минздраву, Росрезерву, Роспотребнадзору и ряду других федеральных ведомств поставлена задача к 5 марта 2026 года представить в правительство предложения по увеличению объёмов закупок рыбной продукции для государственных и муниципальных нужд, в том числе для школьного питания и системы здравоохранения.

Кроме того, Минсельхозу, Минтрансу, Минфину и Росрыболовству вместе с «РЖД», при участии исполнительных органов прибрежных субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, поручено проработать вопрос увеличения объёмов перевозки рыбной продукции железнодорожным транспортом из регионов ДФО в центральную часть России. О результатах необходимо доложить в правительство не позднее 31 марта 2026 года.