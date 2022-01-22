Михаил Мишустин поручил проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов

На сайте правительства РФ сообщается, что глава кабмина Михаил Мишустин поручил ФАС России проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на COVID-19.

В сообщении говорится, что провести проверку цен поручено ФАС, срок исполнения поручения — 1 февраля.

В среднем на территории России цена на лабораторное исследование ПЦР-теста находится в диапазоне от 360 до 2475 рублей. Стоимость исследования зависит от компетенции врачей, качества реактивов и лабораторного оборудования. Более современная аппаратура даёт более точный и быстрый результат, но стоит дороже. Соответственно, цена анализа будет выше, но и полученные данные будут заслуживать доверия. Кроме того, на разные типы лабораторных исследований своя цена в зависимости от сложности манипуляции и процессу выявления.

Кроме того, премьер поручил Минздраву и Минцифры доработать и направить в регионы нормативы по числу операторов единой службы оперативной помощи (горячая линия 122), имеющих медицинскую подготовку. Срок исполнения поручения — 24 января.