Михаил Мишустин поручил ускорить создание национальной системы дистанционного зондирования Земли для мониторинга льдообразования и ледовой обстановки на СМП

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал дополнительные поручения по итогам стратегической сессии, посвящённой развитию Северного морского пути (СМП).

Как сообщается на Telegram-канале правительства РФ, одно из них касается ускорения создания национальной системы дистанционного зондирования Земли для мониторинга льдообразования и ледовой обстановки на основе современной национальной космической спутниковой группировки. Такая система обеспечит радиолокационное зондирование ледовой обстановки на всей акватории СМП в заданных параметрах.

Над проектом будут работать: «Росатом», «Роскосмос», Минпромторг и Росгидромет. Они же должны позаботиться: о предоставлении пользователям СМП качественных краткосрочных и долгосрочных гидрометеопрогнозов; об обеспечении надёжной и устойчивой спутниковой связи на территориях, расположенных севернее 70-го градуса северной широты, не покрываемых системой «Инмарсат».

Доклад о результатах этой работы будет предоставлен к 1 декабря 2023 года.

Кроме того, в рамках ранее данных поручений «Росатома» и Минтранса при рассмотрении экспертами совета участников судоходства по СМП предварительное рассмотрение баланса интересов владельцев грузов, судовладельцев, действие ледокольного флота при регулировании судоходства и ледокольного обслуживания в акватории Северного морского пути.

Для обеспечения бесперебойной работы СМП «Росатому», Минфину, Минэкономразвития, Минвостокразвития и ФАС предстоит проработать вопрос стабильности цен на ледокольную проводку судов в акватории Северного морского пути. В этой работе также должны быть задействованы эксперты совета судоходства по СМП.

Фото: ФГУП «Атомфлот».