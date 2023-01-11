Михаил Мишустин: расширение социальной инфраструктуры арктических регионов является одной из важнейших задач правительства РФ

Расширение социальной инфраструктуры арктических регионов является одной из важнейших задач правительства РФ. Об этом вчера на первом в 2023 году заседании кабмина заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Расширение там (в арктических регионах. - Ред.) социальной инфраструктуры - одна из важнейших задач правительства», - сказал премьер, добавив, что на её выполнение в текущем году «направили свыше 2,5 млрд рублей».

По словам Мишустина, выделенные средства позволят построить и отремонтировать детские сады, школы, поликлиники, дома культуры и спортивные учреждения. Часть этой суммы также пойдёт на закупку оборудования для медицинских учреждений.

Премьер-министр обратил внимание на то, что теперь на значимые для людей инициативы будут направляться налоговые отчисления от реализации резидентами преференциальных режимов Арктической зоны новых инвестиционных проектов. «По поручению президента правительство внесло необходимые изменения в законодательство, и соответствующее постановление подписано», - рассказал Мишустин, подчеркнув, что такая мера даст дополнительные ресурсы на решение особенно важных для граждан вопросов.

Фото: http://government.ru/news/47509/