Михаил Мишустин: родители детей-инвалидов смогут взять льготную ипотеку на вторичное жильё

Условия предоставления льготных кредитов по программам «Семейная ипотека», «Льготная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «IT-ипотека» станут мягче. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба кабмина РФ, родители детей-инвалидов смогут получить льготную ипотеку на покупку готового жилья на вторичке, заявил в четверг, 9 марта, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

Мишустин подчеркнул, что в настоящее время правительство совершенствует правила предоставления льготных ипотечных займов, «чтобы больше людей решили квартирный вопрос». При этом наибольшее внимание уделяется расширению семейной ипотеки.

«Родители, воспитывающие детей-инвалидов смогут оформить её (льготную ипотеку. — Ред.) для покупки готового жилья на вторичке, если в их регионе не ведётся строительство многоквартирных домов», — пояснил Мишустин.

Премьер добавил, что средства льготной семейной, дальневосточной ипотечных программ можно будет направлять на приобретение готового жилья у закрытых паевых инвестиционных фондов.