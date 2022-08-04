Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года.

Как сообщает сайт кабмина, «правительство продолжает работу над созданием инфраструктуры Северного морского пути – важнейшего транспортного коридора национального и мирового значения».

Главные цели этой работы – обеспечить надёжную и безопасную перевозку грузов и товаров для людей, живущих в районах Крайнего Севера, а также создать условия для реализации инвестиционных проектов в Арктической зоне страны.

Всего в плане – более 150 мероприятий. В их числе – строительство терминала сжиженного природного газа и газового конденсата «Утренний», нефтеналивного терминала «Бухта Север», угольного терминала «Енисей». Кроме того, план предусматривает строительство береговых и гидротехнических сооружений для обеспечения Баимского месторождения, создание морских перегрузочных комплексов сжиженного природного газа в Камчатском крае и Мурманской области, порта-хаба для организации транзитных перевозок во Владивостоке.

Распоряжение, утверждающее план его развития до 2035 года, подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Уточняется, что общий объём финансирования мероприятий, входящих в план, составит почти 1,8 триллиона рублей.