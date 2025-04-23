Вчера председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в формате ВКС провёл стратегическую сессию по инвестиционному климату и целевым моделям ведения бизнеса. Участие в ней принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В ходе сессии обсудили совершенствование инвестиционного климата. Михаил Мишустин отметил, что по поручению президента Владимира Путина правительство Российской Федерации формирует национальную модель целевых условий ведения бизнеса, которая определит основные направления на ближайшие 5 лет.

Глава правительства сообщил, что в стране принят ряд мер по стимулированию предпринимательской инициативы и облегчению условий ведения бизнеса, прежде всего в части административной нагрузки: по сравнению с 2019 годом она сократилась практически в 4 раза. Кроме того, реформируется контрольная деятельность, помогают сокращению финансовых издержек предпринимателей, внедрен региональный инвестиционный стандарт, благодаря которому удалось повысить эффективность работы с инвесторами в российских субъектах.

«Вопреки внешнему давлению, инвесторы продолжают системно финансировать российские проекты. В частности, по итогам прошлого года вложения в основной капитал в реальном выражении выросли почти на 7,5%», – подчеркнул Михаил Мишустин.

В Мурманской области ведётся активная работа с бизнесом и предпринимательским сообществом. Правительство региона создаёт условия для реализации крупных инфраструктурных инвестпроектов. У нас действуют две свободные экономические зоны – Арктическая зона РФ и Территория опережающего развития «Столица Арктики», резиденты которых получают различные льготы и преференции. Мурманская область – лидер по количеству резидентов в АЗРФ.

«В развитие Мурманской области уже инвестировано 1,5 трлн рублей с 2019 года, создано 8,5 тысячи рабочих мест, по размеру ВРП на душу населения область входит в топ-10 по России. Кроме того, в инвестиционном портфеле региона – проекты с инвестициями порядка 3,2 трлн рублей на ближайшие 10 лет. Благодаря развитию экономики мы также активно вкладываем в повышение качества жизни северян», – прокомментировал сессию губернатор Андрей Чибис. Кроме того, большое внимание уделяется социально-экономическому партнерству: ключевые партнеры активно инвестируют в благоустройство региона.

В числе знаковых проектов, реализуемых и реализованных в Мурманской области – не имеющий аналогов в мире Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «НОВАТЭК» в Белокаменке, новый морской порт «Лавна», Кольская ветроэлектростанция, развивается Мурманский транспортный узел, проект по добыче лития. Кроме того, по итогам Международного арктического форума, прошедшего в Мурманске в конце марта, президент Владимир Путин подчеркнул необходимость строго соблюдать план газификации Мурманской области до 2030 года: ранее планомерную работу по инициированию проекта вело на всех уровнях правительство Мурманской области во главе с губернатором Андреем Чибисом.

Кроме того, регион стимулирует развитие среднего и малого предпринимательства: у нас действует 51 мера поддержки МСП – за 5 лет их поддержали более чем на 1,4 млрд рублей. В их числе – программа «Губернаторский старт», которая была запущена по инициативе главы региона в рамках плана «На Севере – жить!» в 2020 году: в ее рамках субъекты малого и среднего предпринимательства и физические лица могут претендовать на гранты до 2 млн рублей, с 2020 по 2024 год в ее рамках 164 проекта получили поддержаны на сумму около 184 млн рублей. Также в Мурманской области действуют гранты на франшизы, гранты для молодых и социальных предпринимателей, региональные субсидии, инновационные ваучеры, а также льготные микрозаймы. Ряд мурманских брендов, такие как «Медведица», «Футболка51 Север» и «Arctic.sup», уже заявили о себе на всероссийском конкурсе «Знай наших». В рамках Международного арктического форума был дан старт программе «Платформа роста», в которой уже могут принять участие различные компании из Кольского Заполярья – производители одежды, украшений, продуктов питания, БАДов и других товаров.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2023 году в Мурманской области был полностью внедрен Региональный инвестиционный стандарт (РИС 2.0). А в 2024 года область вошла в число регионов-пилотов, внедривших систему сбора обратной связи от бизнеса (ПОС Бизнес). Кроме того, в конце 2024 года завершилось внедрение минимально необходимого набора инвестиционных инструментов поддержки инвестпроектов во всех муниципалитетах Мурманской области, по аналогии с региональным инвестстандартом. В частности, подготовлена необходимая нормативная база, созданы муниципальные инвесткомитеты для решения проблемных вопросов инвесторов на местном уровне и другие. Всего стандарт включает в себя 10 блоков. Работает институт инвестиционных уполномоченных, призванных оказать содействие предпринимателям, запущен Инвестиционный портал Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/