Михаил Павлов: «На сегодняшний день самбо является одним из самых популярных единоборств у молодежи Кольского Заполярья»

Депутат областной Думы, региональный координатор проекта «Zа самбо» Михаил Павлов принял участие во встрече студентов Мурманского арктического университета с известным мурманским спортсменом-самбистом, тренером, директором спортивной школы №13 Виталием Аспером «Диалог на равных».

Парламентарий подчеркнул, что безусловным приоритетом государства является здоровая нация, и напомнил, что Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поставил задачу обеспечить доступность спорта на всех уровнях образования: в детских садах, школах и вузах.

- На сегодняшний день самбо является одним из самых популярных единоборств у молодёжи Кольского Заполярья, - сказал депутат. - Этот вид спорта - не только действенный способ самообороны, но и духовная философия, которая воспитывает в человеке сильное тело и волю. Наша задача – вернуть самбо в вузы и ссузы региона. С начала 2024 года в рамках Соглашения о сотрудничестве МАУ и Федерации самбо по Мурманской области мы провели целый ряд совместных мероприятий. Начался новый учебный год – продолжаем работу.

В ходе встречи студенты 1 курса задали много вопросов титулованному спортсмену и тренеру-преподавателю Виталию Асперу, их интересовали разные аспекты его спортивной и тренерской карьеры.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30811/