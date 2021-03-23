Сегодня в администрации Мурманска состоялась встреча с депутатом Мурманской областной Думы Германом Ивановым и капитаном мурманской команды по «Что? Где? Когда?» «Норманны» Михаилом Савченко. Встреча была посвящена развитию молодёжных движений в столице Заполярья.

В минувшее воскресенье Михаил Савченко дебютировал на Первом канале в качестве участника команды магистра «Что? Где? Когда?» Елизаветы Овдеенко. Знатоки приняли участие в первом выпуске весенней серии телевизионной игры. Итогом интеллектуального соревнования стал счет 6:4 в пользу телезрителей.

— Меня очень сильно поддерживала моя мурманская команда «Норманны», ребята болели за нас, следили за игрой, обсуждали вопросы, которые нам достались, рассуждали, как бы они поступили в конкретной ситуации, — поделился Михаил Савченко.

Городские власти играют немалую роль в развитии движения интеллектуальных игр в столице Заполярья. За последние годы достигнуты серьёзные результаты, которые заключаются не только в успехах мурманчан на соревнованиях самых разных уровней, но и в организации турниров.

— Я поклонник всех версий этой игры — и спортивной, и телевизионной. Одним из направлений моей депутатской работы является развитие молодёжной политики и движений в Мурманской области. КВН-движение и «Что? Где? Когда?» — очень родственные, они объединяют молодых людей в позитивном, правильном ключе, — рассказал Герман Иванов.

В «Брейн ринг» и «Что? Где? Когда?» сегодня играют в мурманских школах и даже в детских садах. Уровень образования в заполярной столице очень высок, и неудивительно, что интеллектуальные мероприятия достаточно популярны среди жителей города.