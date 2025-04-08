Михаил Селезнев покидает пост министра финансов Мурманской области

14 апреля Михаил Селезнев освобождён от замещаемой должности министра финансов Мурманской области по собственному желанию. Соответствующее постановление подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Михаил Селезнев пришёл на службу в региональный минфин в августе 2009 года. За это время он прошёл путь от специалиста первой категории до главы министерства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/