В рамках Дней предпринимательства Мурманской области пройдёт более 120 мероприятийВ Мурманской области в «Монетной неделе» участвуют не только банки, но и магазины
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)08.04.25 17:15

Михаил Селезнев покидает пост министра финансов Мурманской области

14 апреля Михаил Селезнев освобождён от замещаемой должности министра финансов Мурманской области по собственному желанию. Соответствующее постановление подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Михаил Селезнев пришёл на службу в региональный минфин в августе 2009 года. За это время он прошёл путь от специалиста первой категории до главы министерства.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Арктика: зона сотрудничества и конфронтации
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
-Правовая консультация (18+)С начала года Отделение СФР по Мурманской области выплатило единое пособие более 600 беременным женщинам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Март 2025: рынок труда в коммерческой медицине-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 1 рубль, доллар теряет почти 73 копейки-PRO Энергетику (18+)Эксперты Шанхайского офиса ВАО АЭС подтвердили готовность Кольской АЭС к партнёрской проверке-PRO ЖКХ (18+)Гидроудара не было, но в инцидентах на внутридомовых сетях теплоснабжения в Ленинском округе Мурманска будут разбираться-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Важную инициативу депутатов Мурманской областной Думы поддержали на заседании постоянного комитета ПАСЗР по экономической политике и бюджетным вопросам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»