Микробиолог, проходчик, кастелянша - необычные вакансии апреля в Мурманской области

Если руководитель компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон на этой неделе сообщил, что в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений компании в Белокаменке будет порядка 16 тысяч постоянно работающих, то специалисты hh.ru Северо-Запад отмечают, что за последний месяц в Мурманской области выросло число вакансий для соискателей в сферах «Госслужба» (+11%), «Безопасность» (+3%), «Строительство, недвижимость» (+3%). Возрос спрос в апреле на бухгалтеров, административный, домашний и рабочий персонал, банковских работников.

Также, мурманские работодатели более охотно принимают на работу начинающих специалистов - спрос на них возрос на 2% за месяц.

Наряду с традиционными вариантами каждый месяц работодатели открывают вакансии, которые можно отнести к числу редких или необычных. Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запад сделали подборку подобных интересных вакансий в Мурманской области, на которые можно откликнуться прямо сейчас.

В Мурманске ищут микробиолога, в обязанности которого будет входить работа с микроорганизмами и продуктами их жизнедеятельности, хранение штаммов и эталонных микроорганизмов, испытания и исследования. Работодатель готов рассмотреть кандидатов с опытом от 1 года до 3 лет.

На горнодобывающее предприятие требуется проходчик с опытом работы не менее года. Кандидату предстоит выполнять комплекс работ высокой сложности в подземных горных выработках по проходке. При трудоустройстве работодатель предлагает конкурентную заработную плату, компенсацию аренды жилья, полный социальный пакет.

Также, открыта вакансия рубщика судового с зарплатой от 80 тысяч рублей на руки. Основной задачей специалиста станет выполнение зачистных работ на судовых корпусных конструкциях. Работодатель хотел бы видеть в успешном кандидате аккуратность, ответственность, внимательность, исполнительность и дисциплинированность.

Кандидатам с опытом работы более 3 лет можно откликнуться на вакансию медника 3-го разряда. В обязанности данного специалиста будут входить слесарные и слесарно-сборочные работы, а также осуществление обслуживания автомобильной, дорожной техники и тракторов.

В фитнес-центр ищут кастеляншу/кастеляна, или, говоря иначе, прачку. От специалиста требуется умение работать в команде, быстрая обучаемость, коммуникабельность и стрессоустойчивость, желательно иметь опыт работы. Работодатель готов платить кандидату от 30 тысяч рублей в месяц.