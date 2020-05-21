Микрорайон на Морской улице будет развиваться и дальше

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и депутаты Совета депутатов города Мурманска посетили двор, расположенный в районе дома №11 улицы Морская. В прошлом году придомовая территория была отремонтирована в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Работы на этом участке шли сложно, подрядчик несколько раз устранял выявленные дефекты. Контроль за качеством осуществляла администрация города Мурманска, а также депутаты Совета депутатов областного центра, которые неоднократно посещали объект.

– Сегодня мы приехали оценить, как двор пережил зиму, какие недочеты ещё остались, что необходимо выполнить подрядчику в рамках гарантийных обязательств, – рассказал глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – Кроме того, очень важно было выслушать мнение жителей, они могут наиболее точно указать на проблематику, а наша задача найти оптимальные варианты устранения недоработок.

В рамках прямого диалога с собственниками была выработана позиция, что очень важно иметь совет дома, а городские власти, со своей стороны, могут оказать организационную помощь.

– Этот микрорайон будет развиваться и дальше. В прошлом году удалось вернуть в муниципальную собственность небольшую заброшенную территорию расположенную неподалеку, в районе дома №5 по улице Олега Кошевого, – отметил депутат Совета депутатов города Мурманска Виктор Хабаров. – Мы провели два субботника, облагородили зеленую зону, установили освещение. Жители активно поддержали эту зону во время народного голосования по проектам реконструкции объектов и общественных территорий и уже в этом году планируем приступить к благоустройству.