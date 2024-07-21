В конце июня текущего года руководством оперативного командования «Финнмарк» Вооружённых сил Норвегии озвучена очередная инициатива, направленная на размывание норвежской политики самоограничений на иностранное военное присутствие и деятельность на территории страны.

Как сообщает mid.ru, предлагается, в частности, «для начала» отодвинуть границу ограничений на военную активность и учения НАТО на 65 км на восток, чтобы использовать для военно-тренировочной деятельности альянса более выгодные со стратегической точки зрения районы.

Официальный представитель МИД России М.В. Захарова на вопрос СМИ о пересмотре в Норвегии самоограничений на иностранную военную деятельность вблизи границы с Россией, комментирует:

- Мы неоднократно комментировали данную тему в контексте наращивания Норвегией собственных военных приготовлений, повышения интенсивности учений и оперативных мероприятий с подключением союзников, усиления присутствия НАТО в Арктике. Отмечали постепенное превращение северных регионов Норвегии, прилегающих к российско-норвежской границе, в хорошо вооруженный и укрепленный форпост североатлантического альянса. Все это делается под аккомпанемент заверений Осло в заинтересованности в поддержании региональной стабильности.

Данное предложение в лучших традициях западных политтехнологов уже получило поддержку местных властей, обеспокоенных тем, что жители региона «не чувствуют себя в безопасности», будучи обделены присутствием союзников.

В связи с этим хотелось бы отметить, что милитаризация норвежского севера не приведёт к повышению его безопасности, а будет иметь ровно противоположный эффект, провоцируя эскалацию напряженности.

Россия не угрожает Норвегии. Уверены, что жители приграничного Восточного Финнмарка, который без малого 80 лет назад освободила от немецко-фашистских захватчиков Красная Армия, осознают это как никто другой.