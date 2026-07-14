Миллион на науку: Мурманский областной краеведческий музей получил грант Фонда Потанина в год своего 100-летия

Музей стал победителем конкурса событий Фонда Потанина #Мынасвязи в номинации «Синергия». Сумма гранта – 1 млн рублей. Деньги пойдут на реализацию проекта «Музей и локальный контекст: от краеведения к социальному воздействию». Он направлен на укрепление взаимодействия между музеями и краеведами.

Мероприятие состоится 14–15 октября на традиционных Мурманских научных чтениях и объединит специалистов из разных регионов.

Чтения станут площадкой для диалога, где участники обсудят вопросы локальной идентичности, цифровизации, образовательной миссии музеев и вовлечения жителей в сохранение и изучение прошлого Кольского края.

В первую очередь организаторы будут искать инициативы, которые связаны с Северо-Западом, Арктикой и отдаленными территориями.

«Наш музей уже имеет успешный опыт реализации проектов при поддержке Фонда Потанина. В марте 2025 года мы стали победителями грантового конкурса «Музей 4.0» с проектом «Север в поле зрения», посвященным инклюзивному восприятию Арктики. Работа над этой важной инициативой активно продолжается и сегодня. Новая победа в конкурсе событий #Мынасвязи для нас – ещё одно подтверждение того, что музей движется в правильном направлении, создавая пространство для диалога и профессионального развития», – отметила директор областного краеведческого музея Елена Химчук.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457288912%2F7df7633a81af3dba59