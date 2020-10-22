Мимо Мурманска - регулярные рейсы в Петербург по Севморпути позволят вдвое удешевить продукцию

Организация регулярных рейсов между Дальним Востоком и Санкт- Петербургом по Северному морскому пути позволит вдвое снизить себестоимость продукции за счёт уменьшения затрат на доставку, а также сократить сроки поставок. Об этом сообщил в среду губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов после совещания в режиме ВКС с председателем правительства России Михаилом Мишустиным по вопросу развития Северного морского пути.

«Результатом использования Севморпути станет выгодная экономика морских перевозок, снизится себестоимость перевозимой продукции за счёт уменьшения затрат на её доставку», - привела слова Беглова пресс-служба городской администрации.

Губернатор отметил, что только Петербург в европейской части России может принимать такие грузовые суда и быстро работать с грузами. «По его словам, организация регулярных контейнерных линий между Дальним Востоком и Петербургом позволит существенно нарастить мощности Северного морского пути и сократить сроки поставок рыбы на запад примерно вдвое, что очень важно во время путины», - уточнили в пресс- службе.

Представители администрации уточнили, что Петербург уже развивает логистический потенциал главной арктической магистрали. С прошлого года в морской порт «Большой порт Санкт-Петербург» заходит атомный контейнеровоз «Севморпуть». На судах по Северному морскому пути доставляется продукция рыбоперерабатывающих предприятий Дальнего Востока. В этом году было доставлено более 5 тысяч тонн рыбы. В следующем году город готов принять до четырёх подобных рейсов.

Петербург готов стать транспортным хабом, где будут консолидироваться различные партии грузов из регионов страны для их дальнейшей отправки по Северному морскому пути. Для создания такого грузового центра в Петербурге сейчас реализуется проект «Агрегатор грузооборота по Северному морскому пути». Параллельно ведется работа с транспортно-логистическими и экспедиторскими организациями Северо-Запада и «Атомфлотом».

Беглов отметил, что сейчас стоит задача обеспечения обратной загрузки кораблей, следующих из Петербурга на Дальний Восток, и она решается, уже выработаны совместные предложения с логистическим кластером.