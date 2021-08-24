Минцифра рассказала о бонусах для обладателей карты жителя Мурманской области

Проект по созданию Единой карты жителя Мурманской области практически завершен. Подписано постановление правительства о запуске проекта. Поставлено программное обеспечение для интеграции карты с банками-эмитентами, организациями-партнерами и органами власти. Кроме того, владельцев карты ждут скидки на оплату проезда.

«Национальная система платежных карт МИР проводит акцию на территории Мурманской области и предоставляет скидку за оплату картой в размере 6 рублей на каждую поездку на общественном транспорте с 1 сентября по 31 декабря 2021 года», – уточнила заместитель министра цифрового развития региона Александра Никипелова.

Единая карта позволит держателю оплачивать проезд на общественном транспорте на территории Мурманской области, по упрощенной процедуре получать доступ к мерам социальной поддержки населения, посещать учебные заведения, общежития или учреждения культуры и спорта без дополнительного пропуска, получать скидки и бонусы от организаций-партнеров проекта. На старте проекта дисконт предложили крупнейшие федеральные торговые продуктовые сети.

«Функция аутентификации гражданина особенно важна волонтеров – карта жителя станет ID волонтера и позволит вести учет времени на волонтерских мероприятиях», – отметила Александра Никипелова.

Банковскую карту можно будет получить уже во второй половине сентября в банках-партнерах проекта. Небанковские карты – в МФЦ Мурманской области.

«Если у гражданина есть «Карта 51», то менять её не нужно: функционал будет автоматически обновлён до функционала небанковской карты жителя. Владельцы получат скидки в торгово-сервисных организациях. Для того, чтобы получить скидку на проезд в общественном транспорте, необходимо оформить банковскую карту», – уточнили в Минцифре.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, накануне завершилось голосование за выбор дизайна карты жителя региона на портале «Наш Север». На выбор было представлено три изображения: северные животные, северное сияние и морошка. Большинство (72%) проголосовало за северное сияние.