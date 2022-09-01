Губернатор Андрей Чибис: «Благодарю депутатов Мурманской областной Думы за оперативное принятие пакета мер поддержки для семей участников СВО»Запрет на сотовые телефоны в школе: большинство учителей — за, большинство родителей — против
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)01.09.22 15:30

Минцифры Мурманской области разработало специальный сервис для молодёжи

Сервис должен стать единым пространством, в котором будут собраны все возможности, открывающиеся для молодого поколения на территории Мурманской области. Например, информация о грантовой и социальной поддержке, актуальные вакансии от работодателей региона.

«У молодёжи должно появиться ощущение сопричастности к происходящему в городе, в регионе. А для этого вокруг школьника или студента должно быть сформировано сообщество, близкое ему по интересам», – подчеркнула Александра Никипелова.

Помочь найти единомышленников на портале «Молодой Арктики» может целый раздел. Он посвящен общественным пространствам Мурманской области – под одноименной вкладкой опубликована информация о точках притяжения молодежи, включая их адрес, режим работы, афишу мероприятий, также даны активные ссылки на социальные сети пространств.

Не обошлось на новом сервисе и без отдельного раздела «Афиша». Его уникальность заключается в том, что оформить регистрацию на событие можно буквально в одно нажатие.

«Этот модуль реализован в интеграции с федеральным ресурсом Dobro.ru, который аккумулирует мероприятия в сфере спорта, культуры, патриотики и добровольчества. На стороне «Молодой Арктики» можно ознакомиться с календарем событий и оформить регистрацию с QR-кодом на понравившееся», – объяснила вице-губернатор.

За счет интеграции с другим федеральным ресурсом удалось расширить функционал раздела «Работа». Сейчас в нём создано две подборки востребованных профессий в сферах ИТ и здравоохранения. Кроме этого, для комфорта соискателя настроена гибкая фильтрация – по муниципалитету, уровню зарплаты, типу вакансии и занятости.

«Раздел «Вакансии» реализован на портале за счёт интеграции с федеральным ресурсом «Работа в России», где в соответствии с постановлением правительства России практически все работодатели должны размещать свои вакансии, что автоматически делает ресурс наиболее полным и актуальным», – сообщила Александра Никипелова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, количество сервисов на портале «Молодая Арктика» со временем продолжит увеличиваться. На финальной стадии разработки находится модуль «Задания», который позволит сформировать задачи, проходить тесты и опросы. Причём за каждую выполненную активность пользователь портала получит соответствующее количество баллов. Впоследствии их можно потратить в специальном разделе «Магазин».

«Мы будем очень рады обратной связи по уже реализованным сервисам и идеям как можно развивать «Молодую Арктику» в будущем. Один из опубликованных опросов посвящен как раз этому», – подчеркнула в завершении своего выступления министр цифрового развития.

Сервис реализован в виде веб-приложения, которое доступно по ссылке молодая-арктика.рф. Мобильное приложение сейчас завершает стадию проверок и будет доступно в скором времени на App Store и Google Play.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В 2-х из 28 профессиональных сфер в Мурманской области найти работу сложнее, чем в других городах России
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кандалакша: древняя жемчужина Белого моряМурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
30.08.22 13:22
"...в 2022/2023 учебном году будут вводиться должности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями..." Этих вводят, а участковых полицейских "выводят"...
Комментарий к новости:С 1 сентября Минпросвещения России запускает масштабный проект – цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном»
Д.О. Вернер
23.08.22 14:00
"Пугачевские казаки ссыльные после восстания Атамана Пугачева жили станицей на сопке Варничная где сейчас ГТРК." Только Мурманскому ГТРК об этом не говорите, они всё равно вам сопку не отдадут...
Комментарий к новости:Казачество на Мурмане – историю передаём детям
Походный Атаман МГКО СКФ
22.08.22 18:26
ПОБЕДИТЕЛЬ ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ Александровская Местная Общественная Организация Развития Казачьей Культуры и Традиций "Казаки ЗАТО Александровск" зарегистрирована в Минюс
Комментарий к новости:В Мурманске откроется казачий культурно-православный центр
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Снижение цен на картофель, свежую белокочанную капусту и морковь продолжает радовать северян-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 7 копеек-PRO Энергетику (18+)Все энергоблоки 4 Кольской АЭС работают в штатном режиме-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 1 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Участники специальной военной операции получат поддержку по программе «Свой дом в Арктике» в приоритетном порядке
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Работодатели Мурманской области могут сэкономить на трудоустройстве молодёжи
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика