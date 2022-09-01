Минцифры Мурманской области разработало специальный сервис для молодёжи

Сервис должен стать единым пространством, в котором будут собраны все возможности, открывающиеся для молодого поколения на территории Мурманской области. Например, информация о грантовой и социальной поддержке, актуальные вакансии от работодателей региона.

«У молодёжи должно появиться ощущение сопричастности к происходящему в городе, в регионе. А для этого вокруг школьника или студента должно быть сформировано сообщество, близкое ему по интересам», – подчеркнула Александра Никипелова.

Помочь найти единомышленников на портале «Молодой Арктики» может целый раздел. Он посвящен общественным пространствам Мурманской области – под одноименной вкладкой опубликована информация о точках притяжения молодежи, включая их адрес, режим работы, афишу мероприятий, также даны активные ссылки на социальные сети пространств.

Не обошлось на новом сервисе и без отдельного раздела «Афиша». Его уникальность заключается в том, что оформить регистрацию на событие можно буквально в одно нажатие.

«Этот модуль реализован в интеграции с федеральным ресурсом Dobro.ru, который аккумулирует мероприятия в сфере спорта, культуры, патриотики и добровольчества. На стороне «Молодой Арктики» можно ознакомиться с календарем событий и оформить регистрацию с QR-кодом на понравившееся», – объяснила вице-губернатор.

За счет интеграции с другим федеральным ресурсом удалось расширить функционал раздела «Работа». Сейчас в нём создано две подборки востребованных профессий в сферах ИТ и здравоохранения. Кроме этого, для комфорта соискателя настроена гибкая фильтрация – по муниципалитету, уровню зарплаты, типу вакансии и занятости.

«Раздел «Вакансии» реализован на портале за счёт интеграции с федеральным ресурсом «Работа в России», где в соответствии с постановлением правительства России практически все работодатели должны размещать свои вакансии, что автоматически делает ресурс наиболее полным и актуальным», – сообщила Александра Никипелова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, количество сервисов на портале «Молодая Арктика» со временем продолжит увеличиваться. На финальной стадии разработки находится модуль «Задания», который позволит сформировать задачи, проходить тесты и опросы. Причём за каждую выполненную активность пользователь портала получит соответствующее количество баллов. Впоследствии их можно потратить в специальном разделе «Магазин».

«Мы будем очень рады обратной связи по уже реализованным сервисам и идеям как можно развивать «Молодую Арктику» в будущем. Один из опубликованных опросов посвящен как раз этому», – подчеркнула в завершении своего выступления министр цифрового развития.

Сервис реализован в виде веб-приложения, которое доступно по ссылке молодая-арктика.рф. Мобильное приложение сейчас завершает стадию проверок и будет доступно в скором времени на App Store и Google Play.

Фото: https://gov-murman.ru