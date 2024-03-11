Минэкономразвития и hh.ru перезапустили акцию по поддержке социальных предпринимателей

Минэкономразвития России и hh.ru второй год подряд проводят акцию для социальных предпринимателей. С 1 марта им доступна услуга по бесплатному поиску сотрудников на платформе hh.ru. Мера поддержки предусмотрена для компаний, которые входят в официальный реестр социальных предприятий Минэкономразвития России.

«Желание работать в социальном предпринимательстве растёт с каждым годом, мы видим это по росту числа социальных предпринимателей — в 2023 году их количество превысило 10 тысяч. Особенно важно предоставлять господдержку бизнесу, который приносит общественную пользу, помогать предпринимателям масштабировать дело, в том числе благодаря привлечению мотивированных кадров. Поэтому мы решили повторно запустить программу для поиска сотрудников», — отметила заместитель министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова.

Получить доступ к услуге можно через региональные центры «Мой бизнес». После обращения в центр компания hh.ru предоставляет доступ к бесплатному размещению двух вакансий категории «Стандарт» на 30 дней. Мера поддержки доступна для социальных предпринимателей до конца текущего года.

В феврале прошлого года Министерство экономического развития РФ и онлайн-платформа hh.ru успешно реализовали акцию, в которой приняли участие социальные предприниматели из более 67 городов России.

«Результаты первого года нашей совместной с Министерством акции впечатляющие – почти тысяча социальных предпринимателей со всей страны воспользовались вакансией и нашли сотрудников для развития своего бизнеса на hh.ru. Мы рады продолжить оказывать поддержку предпринимателям в направлении найма и расширения бизнеса вместе с Центрами «Мой бизнес» в текущем году», — сказал генеральный директор hh.ru Дмитрий Сергиенков.

Центры «Мой бизнес» работают в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Проект инициировал Президент РФ, курирует первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов.