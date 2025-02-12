Минэкономразвития России и hh.ru продлевают акцию по поддержке соцпредпринимателей на 2025 год

С 10 февраля 2025 года Минэкономразвития России и российская онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru перезапустили акцию в поддержку социальных предпринимателей. Социальный бизнес получает возможность бесплатно опубликовать вакансии на hh.ru уже третий год подряд.

«В условиях дефицита кадров особенно важно поддержать малый и средний бизнес, в том числе тех предпринимателей, которые ориентированы на решение социально значимых задач. Их деятельность играет значимую роль в формировании более этичной и ответственной бизнес-среды, повышая уровень социальной ответственности всего общества. Именно поэтому было принято решение о продлении акции, которая реализуется с 2023 года. За это время соцпредприниматели из более чем 78 городов по всей России обратились в Центры «Мой бизнес» за поддержкой в поиске сотрудников», – отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

По словам замминистра, по состоянию на январь 2025 года в области социального предпринимательства задействованы более 60 тысяч работников. Регионами-лидерами по количеству занятых в этой сфере являются Московская область и Москва – 8094 и 2992 человек соответственно. Далее следует Ленинградская область – 2741 сотрудник, Приморский край, где насчитывается 1843 специалиста, а также Ханты-Мансийский автономный округ – здесь в общественно важную деятельность вовлечены 1595 работников.

Социальные предприятия, зарегистрированные в реестре Минэкономразвития, по условиям акции могут бесплатно разместить две вакансии категории «Стандарт» на 30 дней. Для получения услуги достаточно обратиться в региональный центр «Мой бизнес». Малое или среднее предприятие считается социальным, если его деятельность направлена на решение общественных проблем, включая трудоустройство уязвимых групп населения или производство товаров и услуг для них.

«Результаты нашей двухлетней совместной с Минэкономразвития России акции впечатляющие, – 1700 социальных предпринимателей со всей страны воспользовались предложением и нашли сотрудников для развития своего бизнеса на hh.ru. Мы рады продолжить оказывать поддержку предпринимателям для расширения команды вместе с Центрами «Мой бизнес» и в текущем году», – говорит генеральный директор hh.ru Дмитрий Сергиенков.

Инфраструктура Центров «Мой бизнес» является институтом развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Найти контакты Центров можно на портале «Мой бизнес». Проверить статус социального предприятия можно на сайте ФНС в Едином реестре МСП, выбрав фильтр «социальные предприятия» и указав регион.