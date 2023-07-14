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Мурманская область. Арктика (16+)14.07.23 09:30

Минэкономразвития России и «SuperJob Старт» запускают акцию «Бесценный стажёр

В рамках инициативы компании по всей России смогут бесплатно разместить на «SuperJob» вакансии на позиции стажёров, чтобы нанять молодых специалистов: студентов, а также выпускников вузов и средних специальных учебных заведений.

По партнёрской программе Минэкономразвития России «SuperJob» обнуляет стоимость откликов на вакансии стажёров. Работодатели, размещающие стажировки по квалифицированной профессиональной области, смогут получать бесплатные отклики с 10 июля до 31 августа 2023 года.

Дополнительно работодатели получат продвижение через социальные сети в сообществах «SuperJob» и «Мой бизнес», смогут принимать участие в бесплатных вебинарах на тему актуального состояния рынка труда, кадрового делопроизводства и изменений в трудовом законодательстве, а также эффективной работы на площадке.

По мнению замминистра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой, бизнес в ближайшее время будет развиваться в условиях жёсткой конкуренции за кадры. Она также отметила, что молодые люди имеют широкий спектр возможностей – от карьеры в крупных корпорациях до создания собственного бизнеса:

«Первое место работы для молодёжи является одним из определяющих их дальнейшее карьерное развитие, и в последнее время бизнес всё больше уделяет внимания привлечению молодых кадров. Самым популярным источником остаются сайты поиска работы – их используют 77%, ещё 62% обращаются в образовательные учреждения, чуть более половины компаний подбирают кандидатов через знакомых, соцсети и мессенджеры, 47% размещают вакансии о стажировках на собственных сайтах и только 6% обращаются в кадровые агентства. Новая программа поддержки позволит предпринимателям найти молодых замотивированных стажёров, которые впоследствии смогут стать достойными кандидатами на различные должности в их компаниях, а молодым кадрам поможет закрепиться во время учебы и развивать свои компетенции в нужном направлении. Эта программа поможет достичь максимальных эффектов всем аудиториям, с которыми мы работаем», - отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

По данным «SuperJob», каждая вторая компания приглашает на работу тех, кто проходил у неё стажировку. Сегодня на «SuperJob» зарегистрировано более 2,2 млн молодых специалистов в возрасте до 25 лет, из них каждый третий начинал свой карьерный путь на «SuperJob». 

Амир Сараков, вице-президент по развитию стратегических партнёрств и работе с молодыми специалистами «SuperJob»: «В условиях кадрового дефицита работодатели вынуждены расширять воронку найма и рассматривать новые группы соискателей, в том числе пристальнее смотреть на молодежь. У «Старта» развиты партнёрские отношения с 336 учебными заведениями по всей стране – с помощью этой воронки мы повышаем релевантность откликов среди молодых специалистов до 80%. А молодым специалистам наша программа с Минэкономразвития поможет найти работодателя мечты».

В акции «Бесценный стажёр» не участвуют объявления о найме стажёров в продажи, стажёров-риелторов, стажёров-курьеров и других неквалифицированных профессий, а также стажировки, где нужен опыт работы. Акция действует с 10 июля по 31 августа 2023 года.

Воспользоваться мерой поддержки могут компании и предприниматели, зарегистрированные на «SuperJob» в качестве работодателя. Для активации необходимо разместить вакансию «Стажёра» по квалифицированной профессиональной области (см. список запрещённых категорий вакансий для стажёров) и в бланке заполнения вакансии дать согласие на участие в акции «Нанимайте стажёров бесплатно». Все вакансии, участвующие в акции, проходят модерацию на соответствие квалифицированной профессиональной области. 

Правила участия в акции: 

  • Срок акции с 10.07.2023 по 31.08.2023 включительно 
  • Акция для работодателей малого, среднего и крупного бизнеса 
  • Вакансии по акции «Бесценный стажёр» можно размещать по всей России 
  • В акции участвуют вакансии с должностью «Стажёр», в которых не требуется опыт работы 
  • В акции участвуют вакансии с должностью «Стажёр», которые предлагают получить опыт работы по специальности обучения (см. список запрещённых категорий вакансий для стажёров)
  • В названии вакансии указывается должность и отрасль. Например: стажёр в отдел маркетинга, стажёр-юрист, менеджер по проектам (стажёр) 
  • В акции не участвуют объявления о найме специалистов с опытом работы
  • В акции не участвуют вакансии, размещённые кадровыми или аутстаффинговыми агентствами

Правила публикации вакансий на «SuperJob».

Критерии вакансии, участвующей в акции: 

  • В названии вакансии присутствует слово «Стажёр»
  • В название вакансии рекомендуется указать отрасль, например: стажёр в отдел маркетинга, стажёр-юрист или менеджер по проектам (стажёр)
  • В вакансии не требуется опыт работы 
  • Должность и отрасль вакансии стажёра должна соответствовать квалифицированной профессии, на которую можно обучаться в среднем профессиональном или высшим учебном заведении 

(см. список запрещенных категорий вакансий для стажеров).

Комментарии

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