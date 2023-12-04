Минэкономразвития России объявило новый отбор по программе льготного кредитования проектов в сфере туризма

Минэкономразвития России объявляет отбор проектов по программе льготного кредитования в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Отбор заявок от уполномоченных банков проходит с 30 ноября 2023 по 20 января 2024 года.

Для получение льготного кредита необходимо обратиться в один из уполномоченных банков.

Льготный кредит можно получить на строительство или реконструкцию:

– гостиниц категории не менее 3* площадью не менее 5000 кв. метров или с номерным фондом от 120 номеров;

– многофункциональных комплексов, предусматривающих от 120 номеров номерного фонда санаторно-курортных организаций или гостиниц категории не менее 3*, общая площадь которого составляет не менее 10% общей площади многофункционального комплекса, а также спортивно-оздоровительного комплекса или конгресс-центра;

– объектов крупных инвестиционных проектов, в т.ч. горнолыжных курортов с не менее 450 тысячами посетителями в год и круглогодичных парков развлечений с не менее 1 млн посетителей в год.

Подробнее с условиями конкурса, перечнем банков и правилами подачи заявок можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития России по ссылке.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, ставка по льготному кредиту теперь рассчитывается так: 3% годовых + 30% ключевой ставки ЦБ РФ.

Фото: https://gov-murman.ru