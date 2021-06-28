Минэнерго и ЖКХ Мурманской области фиксирует снижение количества обращений по качеству содержания территорий

В рамках повестки очередного оперативного совещания в правительстве Мурманской области рассмотрели вопросы качества содержания территорий муниципалитетов. Подробно о ходе уборочной кампании доложил министр энергетики и ЖКХ региона Алексей Лыженков.

Согласно ведомственному мониторингу для уборки территорий муниципалитетов задействовано 323 единицы техники, 2829 человек рабочего персонала.

«За прошедшую неделю с муниципальных территории вывезено более 1900 кубометров смета и мусора, с придомовых территорий – свыше 2300 кубометров», – прокомментировал Алексей Лыженков.

Что касается обращений жителей, организованная работа городских коммунальных служб, управляющих организаций, позволила сравнительно снизить их количество. На сервисах Мурманской области за отчетный период зарегистрировано 46 обращений, 30 из которых – исполнено.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖК, в завершение доклада глава региона Андрей Чибис обратил внимание некоторых муниципалитетов на факт наличия брошенных автомобилей, а также на места со снятым или поврежденным асфальтом.

«После завершения работ ресурсоснабжающих организаций в течение пяти дней асфальтовое покрытие должно быть восстановлено», – подчеркнул губернатор.