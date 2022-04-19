Минэнерго и ЖКХ Мурманской области поддержало инициативу Народного фронта о разработке системы последовательного ремонта подземных тепловых сетей

Министерство энергетики и ЖКХ региона согласилось со справедливостью ряда предложений Народного фронта, переданных представителями движения губернатору Мурманской области Андрею Чибису в середине декабря 2021 г., в том числе в части разработки системы последовательного выполнения планово-предупредительных ремонтных работ подземных теплосетей и автодорог, находящихся над ними. В профильном ведомстве считают целесообразным организовывать предварительные ежемесячные рабочие совещания с участием руководителей ресурсоснабжающих организаций (далее – РСО). Ранее общественники обратили внимание властей на то, что зачастую после завершения планового ремонта дороги новое покрытие демонтируют для проведения планово-предупредительных ремонтных работ подземных тепловых сетей.

«За примерами далеко ходить не нужно. Летом 2020 г. новый качественный асфальт на нескольких участках, восстановление которых было произведено в летний и ранний осенний период 2019 г. в рамках национального проекта БКАД, был демонтирован для проведения ремонта тепловой трассы. Аналогичная ситуация произошла с Рыбным проездом: в августе 2020 г. его отремонтировали, а спустя месяц выяснилось, что нужно привести в порядок теплотрассу, пролегающую как раз под этой дорогой. И асфальт сняли», - рассказал член регионального штаба Народного фронта в Мурманской области Андрей Шишко.

В Минэнерго и ЖКХ отметили: основными проблемами, ежегодно возникающими в ходе летней ремонтной кампании на улично-дорожной сети являются, в частности, проведение аварийных работ сетевыми организациями на уже отремонтированных участках дорог, в том числе в период их гарантийной эксплуатации, и несвоевременное восстановление благоустройства территорий после производства аварийных работ или низкое качество их исполнения.

Представители регионального министерства также пояснили, что такая проблема в Заполярье характера только для Мурманска и обусловлена большим объёмом ежегодных ремонтных работ тепловых сетей и автодорог.

После обращения представителей Народного фронта для минимизации в дальнейшем подобных ситуаций администрацией Мурманска в адрес РСО был направлен перечень объектов, запланированных к реализации до конца текущего года, с приложением схем производства работ. Уже состоялось совещание с представителями РСО по вопросу организации работы в рамках реализации ремонтных кампаний 2022 г.

Фото предоставлено региональным штабом Народного фронта.