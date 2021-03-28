Минэнерго и ЖКХ Мурманской области представило Общественному совету доклад об итогах работы в 2020 году

В рамках заседания Общественного совета министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Лыженков доложил об итогах работы возглавляемого ведомства в 2020 году.

Ежегодно министерство оказывает поддержку муниципальным образованиям региона посредством предоставления субсидии из областного бюджета на софинансирование работ по капитальному ремонту инженерных сетей и иных объектов ЖКХ, которые проводятся в рамках подготовки к региона к отопительному периоду и направлены на решение особо острых проблем, возникающих в ходе эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры.

На эти цели в 2020 году было направлено 148,6 млн рублей. Общий процент выполнения работ от планового объёма с учётом дополнительно реализованных мероприятий на средства, сэкономленные по результатам торгов, составил более 100%.

Финансирование и полномасштабная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства региона к осенне-зимнему периоду 2020-2021 позволили кратно снизить аварийность на объектах коммунальной инфраструктуры – на 42,7%.

В полном объёме выполнено мероприятие по доставке нефтепродуктов и топлива в удаленные населенные пункты Ловозерского и Терского районов.

Была отмечена активная работа министерства в части проведения энергообследований учреждений бюджетного сектора, для дальнейшей реализации так энергоэффективных мероприятий на условиях энергосервиса.

В 2020 году обследовано 35 областных учреждений. По результатам заключено 3 энергосервисных контракта, по 9 учреждениям подготовлена конкурсная документация, по 8 – будет сформировано ТЗ после получения данных о теплопотреблении за 2020 год, по 15 – энергосервис признан нецелесообразным.

Подводя итоги работы, глава регионального Минэнерго и ЖКХ отметил наиболее значимые для региона проекты, реализация которых своевременно завершена или идет согласно графику. Среди них значились: реконструкция водозабора в Туломе, строительство Кольской ВЭС, обеспечение энергетической инфраструктурой Западного берега Кольского залива.

Что касается системы обращения с ТКО, министерством в 2020 году внесены изменения в территориальную схему. Это позволило в том числе объективно дозагрузить завод по термической обработке твёрдых бытовых отходов в Мурманске и полигон ТКО в Междуречье.

Также в период введенных ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019, министерство курировало работу по организации мероприятий по дезинфекции мест общего пользования в МКД.

В завершение доклада Алексей Лыженков отметил, что план работы министерства на 2020 год выполнен.