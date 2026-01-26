Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, из-за непогоды на нескольких линиях электропередачи в Мурманской области повреждены пять опор ЛЭП, обеспечивающих электроэнергией часть потребителей Мурманска и Североморска.

Решением губернатора региона Андрея Чибиса на территории области введён режим ЧС для возможности задействования дополнительных сил и средств. Создан оперативный штаб. Его работа будет продолжена до полного восстановления электроснабжения.

Как сообщает Минэнерго РФ на своей страничке в телеграм-канале, энергетики Группы «Россети» в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада и шквалистого ветра. К восстановлению электроснабжения привлечены 100 человек и порядка 30 единиц спецтехники.

Продолжается монтаж конструкций для замены поврежденных опор ЛЭП. При проведении работ задействованы материалы и оборудование из сформированного ранее аварийного запаса. Также привлечены дополнительные силы из соседних регионов.

Электроснабжение ранее обесточенных непогодой потребителей северо-восточной части Мурманска и Североморска осуществляется по специальным графикам – с чередованием подачи электроэнергии на периоды по 4-5 часов. Ключевые социальные объекты, включая котельные, запитаны в полном объёме без перерывов.

Работа энергообъектов на территории всего региона продолжает находиться на усиленном контроле Министерства энергетики Российской Федерации и других ответственных сторон».