Минеральные удобрения составили основной объём обрабатываемого на Мурманском балкерном терминале груза в марте

Грузооборот Мурманского балкерного терминала (МБТ) за первые три месяца 2025 года составил 1,02 млн тонн грузов, что на 13,3% выше, чем за январь–март 2024 года.

Как сообщает телеграм-канал МБТ, в марте текущего года терминал увеличил объём перевалки до 329,3 тысячи тонн. Это на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Ключевыми факторами, повлиявшими на увеличенную динамику грузоперевозок, стали изменения, связанные с освоением перевалки новых видов груза», — отмечает заместитель директора по производству МБТ Константин Огрин.

Основной объем обрабатываемого терминалом груза в марте составили минеральные удобрения — 70,7%, далее следует апатитовый концентрат (22,7%) и сыпучие строительные материалы (6,6%).