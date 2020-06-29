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Мурманская область. Арктика (16+)29.06.20 09:45

Минфин перекраивает финансирование нацпроектов

На нацпроекты в следующие два года планируется потратить на 140 млрд рублей меньше, чем предполагалось последними поправками в федеральный бюджет на 2020-2022 годы, следует из материалов Минфина. Изменение сумм связано в том числе и с переносом и перераспределением ресурсов в ближайшие годы.

Как  пишут «Известия», самая ощутимая поправка - снижение расходов на «Демографию» - всего на 150 млрд рублей за два года. Почти вся сумма относится к пересмотру планов по поддержке семей с детьми. 150 млрд — это более 10% стоимости нацпроекта на 2021–2022 годы (изначально расходы на него оценивались на уровне 1,2 трлн рублей).

В пресс-службе Минфина изданию сообщили, что ключевой фактор, обусловивший уменьшение финансирования этого национального проекта - это уточнение прогнозируемого количества обращений граждан за материнским капиталом.

Достаточно существенные изменения запланированы в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. По сравнению с нынешним бюджетом, на этот нацпроект закладывается увеличение трат в общей сложности на 13 млрд рублей в 2021-2022 году.

В следующем году может быть потрачено на 12 млрд больше на строительство коммуникаций между центрами экономического роста, на 8,7 млрд - на освоение Северного морского пути, на 5,5 млрд - на программу «Морские порты России». Зато с проекта «Водные пути России» планируется снять 13 млрд рублей. В 2022 году более чем на 8 млрд увеличивается финансирование реализации логистического коридора «Европа - Западный Китай», но это нивелируется снижением затрат на коммуникации между центрами экономического роста.

Довольно значительные поправки коснулись также нацпроекта по поддержке малого бизнеса. На него в следующие два года будет потрачено почти на 7 млрд рублей меньше. Сокращение связано главным образом с корректировкой планов по льготному кредитованию предпринимателей. В Минфине поправку объяснили переносом на 2020 год части субсидий по поддержке малого бизнеса.

Впрочем, в пресс-службе Минфина уточнили, что все корректировки - не окончательные.

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