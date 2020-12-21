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Мурманская область. Арктика (16+)21.12.20 11:15

Минфин региона объявил победителей конкурса творческих проектов «Бюджет для граждан»

Подведены итоги конкурса «Бюджет для граждан». Напомним, ежегодный конкурс творческих проектов проводится министерством финансов Мурманской области для повышения открытости бюджетного процесса в регионе, обеспечения доступности для граждан информации об управлении общественными финансами.

В этом году на конкурс поступило 339 творческих проектов: 168 кроссвордов и 171 работа с ребусами. Возраст участников – от 4 до 82 лет.

По итогам сводной оценки работ конкурсная комиссия определила победителей.

В номинации «Ребусы о бюджете» победителем в возрастной группе 4 - 6 лет стал Максим Яковлев из Заполярного. В возрастной группе 7 - 12 лет первое место заняли мурманчане Маргарита и Роман Елисеевы; второе – Дмитрий Смирнов из Ковдора; на третьем – мурманчанка Елизавета Шишко.

В номинации «Финансовый кроссворд» в возрастной группе 7 - 12 лет победителями стали Полина Корниенко из Колы (первое место), мурманчанин Михаил Русаков (второе место) и Мирослав Романов из Апатитов (третье место). В возрастной группе 13 лет и старше места распределились следующим образом: первое место – Руслан Кузин, г. Мурманск; второе – Матвей Кочкин из Кильдинстроя; третье – мурманчанка Олеся Пермиловская.

Кроме того, было организовано открытое голосование за работы участников на портале бюджетной системы Мурманской области «Бюджет для всех». Суммарное количество симпатий по двум номинациям превысило 3,4 тысячи голосов. Победителем в номинации «Приз зрительских симпатий» стал ковдорчанин Дмитрий Смирнов.

Министерство финансов Мурманской области благодарит всех участников конкурса творческих проектов «Бюджет для граждан» за активность, изобретательность, высокий уровень мастерства и качества исполнения проектов, а также всех северян, принимавших участие в открытом голосовании за конкурсные работы.

Как сообщает региональное Министерство финансов, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой награждение победителей конкурса будет организовано в индивидуальном порядке с 25 по 29 декабря.

Творческие проекты представлены на портале «Бюджет для граждан».

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