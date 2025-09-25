Минфин РФ предлагает повысить общую ставку НДС на 2 процентных пункта - с 20% до 22%

Средства, которые принесёт повышение НДС, в первую очередь предназначены для обеспечения финансирования обороны и безопасности, говорится в пресс-релизе ведомства о внесении в правительство бюджетного пакета.

Как сообщает finmarket.ru, внесённый пакет законопроектов включает в себя поправки в закон о бюджете на 2025 год, законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, а также законопроекты о внесении отдельных изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы. Основные параметры предстоящей трёхлетки и изменений в бюджет текущего года Минфин не приводит (ранее сообщалось, что план по дефициту в 2025 году, скорее всего, будет повышен с нынешних 1,7% ВВП).

Льготная ставка НДС в 10% сохраняется для всех социально значимых товаров - продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей и другие, говорится в релизе.

В случае принятия, поправки в Налоговый кодекс РФ вступят в силу с 1 января 2026 года.

НДС был введён в РФ с 1992 года со ставкой 28%, однако уже через год она была снижена до 20%, а спустя 10 лет - до 18%. В 2018 году ее решили вернуть на уровень 20% - чтобы покрыть часть расходов на финансирование мероприятий в рамках исполнения нового майского указа президента Владимира Путина. Тогда Банк России, предварительно оценивая вклад повышения НДС на 2 процентных пункта в инфляцию на уровне около 1 п.п., превентивно, еще до вступления в силу новой ставки налога, поднял ключевую ставку (с 7,5% до 7,75% в декабре 2018 г).

И тогда, и сейчас решение повысить НДС стало публичным непосредственно перед его объявлением. Еще в июне этого года в рамках ПМЭФ глава Минфина Антон Силуанов говорил, что новые корректировки налоговой системы не планируются, несмотря на непростую ситуацию с исполнением бюджета в этом году. В конце августа Силуанов сообщил, что сейчас готовятся «предложения по наполнению бюджета необходимыми финансовыми ресурсами, с тем чтобы все задачи по выполнению социальных обязательств перед людьми, по выполнению задач по реализации национальных целей развития были обеспечены необходимыми ресурсами», не упоминая при этом потенциальные налоговые новации. Президент, в свою очередь, отмечал, что доходную часть федерального бюджета необходимо увеличивать за счет роста эффективности производства и производительности труда. «Нам нужно работать над доходной частью, здесь есть, о чем поговорить, имею в виду, конечно, не увеличение налогового бремени, а повышение эффективности производства. Нужно повышать производительность труда, внедрять новейшие технологии, лучше организовывать производства. Здесь у нас есть, над чем работать, и резервов не счесть числа, то есть большие здесь возможности», - говорил он в ходе пленарной сессии ВЭФ 5 сентября.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отвечая 12 сентября на вопрос об отношении к возможному повышению НДС, и о том, как это может сказаться на инфляции и на достижении таргета, отметила, что для принятия решений регулятором более важна сбалансированность федерального бюджета, чем повышение каких-то конкретных налогов.

«Если есть дополнительные расходы бюджета, лучше, чтобы они покрывались доходами, а не наращиванием дефицита бюджета. Потому что, если будет расти дефицит бюджета, для покрытия необходимых расходов при росте дефицита бюджета будет выше наша ставка», - сказала Набиуллина.

НДС - одна из главных статей доходов федерального бюджета. В 2024 году поступления НДС на товары, реализуемые на территории РФ, выросли на 21,6% - до 8,7 трлн рублей, на товары, ввозимые на территорию РФ - на 8,7%, до 663 млрд рублей.

Как пишет kommersant.ru, повышение стандартной ставки НДС глава «Опоры России» Александр Калинин называет «тяжёлым для крупного и малого бизнеса решением», отмечая, что «понимает логику» правительства на фоне выросшего дефицита бюджета и ограниченных нефтегазовых доходов. Управляющий партнёр департамента налогов и права консалтинговой компании «ДРТ» Сергей Щелкалин отмечает при этом, что новость «бурно обсуждается бизнесом» на фоне обещаний, что параметры налоговой системы зафиксированы минимум на три года и серьёзных изменений в ближайшем будущем ждать не следует.

Эксперт Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП Алексей Крылов полагает, что рост ставки отразится на общем предложении товаров, снизив его за счёт уменьшения числа действующих юридических лиц. Если новшество повлечёт за собой ускорение роста цен, то это, скорее всего, снизит спрос. Старший директор группы суверенных и региональных рейтингов «АКРА» Дмитрий Куликов полагает, что краткосрочный эффект от роста НДС на инфляцию составит около 1 процентного пункта, а долгосрочный будет нейтральным или даже слабоотрицательным. Дополнительные доходы бюджета, по его расчетам, составят 0,5–0,6% ВВП.

Замдиректора центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Анна Федюнина отмечает, что повышение ставки НДС повысит давление и на бизнес, и на потребителей, но масштаб эффекта будет неоднородным — в зависимости, в частности, от отрасли.

«Мы в последние годы и так видели растущую налоговую нагрузку — доля налогов, сборов и страховых взносов в себестоимости производства выросла с 9,6% в 2017 году до около 13% в 2024-м», — добавляет эксперт. По её словам, ожидается давление на оборотный капитал (рост ставки увеличит разрыв между уплаченным и возмещенным НДС). В условиях, когда денежно-кредитная политика ЦБ остаётся сдержанной, это может ударить по производителям, поскольку кредиты под оборотные средства остаются дорогими.