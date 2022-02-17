Минфин видит приоритетом в борьбе с бедностью в России поддержку семей, а не спецвклады

Минфин России считает приоритетом в борьбе с бедностью поддержку семей с детьми, а не специальные вклады для малоимущих, предложенные Банком России, заявил вчера глава Минфина Антон Силуанов.

Напомним, в ноябре 2021 года Центробанк заявил, что рассматривает вариант специального банковского вклада на сумму до 100 тысяч рублей, который предполагает гарантированное начисление процентов в привязке к ключевой ставке либо инфляции.

«Вклады для малоимущих — это не самая главная задача для борьбы с бедностью или поддержки таких граждан. Мы сейчас идём по другому пути, основные задачи — это помочь семьям, имеющим детей. Целый ряд шагов в этом направлении уже был принят, вы сами знаете, что 80% людей, которые живут ниже прожиточного минимума, — это семьи с детьми. Наша задача — помочь именно этой категории людей через соответствующие денежные выплаты и денежную поддержку», — прокомментировал министр.

«Мы так глубоко с руководством ЦБ не обсуждали. Я о ней (инициативе. — Ред.) слышал, но ещё раз повторю, что основной путь — это через материальную поддержку, а куда потом эти деньги пойдут — на вклады, потребление, сбережение, это уже решать самим семьям», — приводит 1prime.ru слова Силуанова.