Мингосжилнадзора Мурманской области проводит регулярные рейды по проверке уборки территорий муниципалитетов

В январе специалисты Министерства государственного жилищного и строительного надзора (бывшая Госжилинспекция) Мурманской области совместно с органами местного самоуправления еженедельно проводили рейды по придомовым территориям многоквартирных домов в различных муниципальных образованиях.

В ходе рейдов выявлялись нарушения содержания дворовых территорий – нерасчищенные проезды, колея, гололед, скопление на зеленых зонах и парковочных местах снежных масс, снег и наледь на кровлях. В адрес управляющих организаций направлялись требования о незамедлительном устранении нарушений. Выполнение требований контролируется в оперативном режиме.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, с 17 января в связи с ухудшением погодных условий на территориях Мурманска, ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Александровск введен режим повышенной готовности, в связи с чем Министерством проводились усиленные рейдовые мероприятия. С 17 по 21 января в адрес министерства поступило 403 заявки и 65 обращений граждан по вопросам ненадлежащего содержания придомовых территорий в этих муниципалитетах.

Под председательством заместителя губернатора Мурманской области Юрия Сердечкина прошёл ряд совещаний с главами муниципалитетов и руководителями управляющих организаций по вопросу уборки придомовых территорий и проездов в связи с введением режима повышенной готовности. К совещаниям также привлекались сотрудники прокуратуры. Управляющим организациям указано на необходимость незамедлительной уборки придомовых территорий и проездов от снежных масс в усиленном режиме, в том числе в ночное время и в выходные дни.

Также министерством совместно с представителями окружных прокуратур Мурманска проведены рейды, в ходе которых осмотрены более 100 дворов. Выявлены многочисленные нарушения, в том числе снег и наледь на крышах и крыльцах подъездов, балконах верхних этажей, козырьках подъездов, нерасчищенные подъездные пути к контейнерным площадкам. Приняты решения о мерах прокурорского реагирования и возбуждении административных дел в отношении нерадивых управляющих организаций.

18 января специалисты Министерства совершили выезд в ЗАТО г. Североморск. Установлено, что работа по очистке и уборке придомовых территорий от снега на территории ЗАТО организована, осуществляется вывоз снежных масс, работает техника, техническим персоналом управляющих организаций производится ручная уборка.

20 января в рамках выезда в ЗАТО Александровск установлено, что значительный объем придомовых территорий и проездов почищен, в целом работа по уборке и вывозу снега продолжается. При этом обнаружены факты и ненадлежащей очистки дворовых территорий и проездов, особенно в Полярном.

Также за прошедшую неделю территориальными представительствами министерства был совершён объезд территорий Оленегорска, Мончегорска, Кировска, Апатитов, Кандалакши, Ковдора. За время рейдов осмотрено более 500 дворов.

Мингосжилнадзора организован сбор оперативной информации от управляющих организаций по выходу техники для уборки придомовых территорий Мурманска с подтверждающими фотоматериалами. Фото передаются в Центр управления регионом для отработки обращений граждан и мониторинга ситуации в целом. В свою очередь, ЦУР предоставляет ведомству адреса для рейдовых мероприятий.

Как сообщает региональное Министерство государственного жилищного и строительного надзора, штрафы за нарушение лицензионных требований составляют от 250 тысяч до 300 тысяч рублей на юридическое лицо, а на должностное лицо – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. За прошедшую неделю должностные лица и управляющие организации были привлечены к административной ответственности на сумму 925 тысяч рублей.

Мингосжилнадзора Мурманской области продолжает выезды на территории для контроля текущей ситуации.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436272/#&gid=1&pid=1