Минград и Центр городского развития Мурманской области приглашают северян и гостей региона принять участие в мероприятиях, посвящённых Дню архитектора

День архитектора — профессиональный праздник и день, когда северян приглашают поговорить о городской среде: дворе, в котором выросли, набережной, у которой останавливаются посмотреть на воду, пространствах, которые делают жизнь комфортнее. В этом году праздник впервые пройдёт на морском вокзале Мурманска — в историческом здании у Кольского залива, которое становится новой культурной площадкой столицы региона.

В течение двух дней гостей ждёт насыщенная программа.

4 июля, морской вокзал города

18.00–20.00 — медиа-куб «Новый сезон». Показ роликов фестиваля уличного искусства «РОСТ» на медиа-кубе морского вокзала — первый показ новых работ художников под открытым небом у залива.

20.00–22.00 — «Ритмы Севера #1». Вечер электронной музыки на открытой площадке морского вокзала. Атмосферу летнего северного вечера создаст DJ Deep Touch со специальным музыкальным сетом — первый концерт из серии «Ритмы залива».

5 июля, морской вокзал и ул. Ленинградская

12.30 — «Геометрия покоя». Практика йоги под открытым небом у Кольского залива. Занятие подойдёт как опытным участникам, так и тем, кто только знакомится с йогой. Регистрация по ссылке: https://ano-tsentr-gorodskogo-raz.timepad.ru/event/4054659/

12.30 — «Мастерская юного архитектора». Параллельно с йогой пройдёт творческое занятие для детей. Юные урбанисты станут исследователями и лоцманами, которым предстоит проложить путь к морскому заливу: под руководством преподавателя ЦНТТ Родина и урбанистов «Центра городского развития Мурманской области» они освоят основы архитектурного моделирования и создадут из картона модели атомоходов, которые вместе станут флотилией морвокзала. Регистрация по ссылке: https://ano-tsentr-gorodskogo-raz.timepad.ru/event/4054668/

14.00 — открытый лекторий «Вода как место притяжения». Первый блок лектория открывает тему Дня архитектора и морского вокзала как ключевой городской площадки. Эксперты обсудят, почему вода — главный ресурс идентичности Мурманска, как культурные институции формируют облик города и чего от него ждёт молодое поколение мурманчан. Спикеры: Ольга Вовк, Мария Михайленко (куратор фестиваля «РОСТ»), Татьяна Белевских(МАУ).

15.00 — открытый лекторий «Смыслы Мурманска: архитектура, природа и идентичность». Ведущие российские архитекторы представят концепции и проекты, переосмысляющие Мурманск как арктический город с собственным характером. В финале блока — первый публичный анонс международного архитектурно-художественного фестиваля «Мурманистика. Города Арктики», который пройдёт в Мурманске в конце августа 2026 года. Спикеры: Игорь и Наталья Маковские (Асмысл), АФА, Андрей Четвериков (Аквилон), Оксана Веселкова (АНО ЦГР), Никита Асадов (ASADOV, куратор фестиваля).

16.00 — Круглый стол «Фестиваль «Мурманистика» — путь в Мурманск и Арктику». Экспертная дискуссия о философии городских фестивалей: как они помогают раскрывать потенциал территорий, формировать идентичность северных городов и привлекать международное внимание к Арктике. Модератор: Элина Парамонова, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области. Участники: Анна Носова, Александр Трунковский, Ксения Голованова, Игорь и Наталья Маковские, Дарья Климова, Татьяна Белевских.

17.00 — архитектурная прогулка. Маршрут стартует от здания морского вокзала и проходит по знаковым городским пространствам. Участники познакомятся с объектами уличного искусства и реализованными проектами комплексного благоустройства Мурманска. Ведущие: Мария Михайленко (куратор фестиваля «РОСТ»), Дарья Климова (Директор АНО ЦГР).

17.30 — «Лето на Ленинградской». Программу завершит музыкальное выступление на пешеходной улице Ленинградской. Для гостей сыграет коллектив «Драм-Там-Там».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570472/#&gid=1&pid=1