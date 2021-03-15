Минград Мурманской области объявил конкурс грантов для студентов

Стартовал приём конкурсных заявок на грантовую поддержку проектов по созданию объектов благоустройства и формированию комфортной городской среды в Мурманской области. Конкурс ориентирован на студентов, обучающихся на кафедрах искусств и дизайна учебных заведений Мурманской области, или выпускников этих кафедр 2020 и 2019 годов в соавторстве со студентами.

Цели конкурса – развитие гражданской активности, выявление талантливых молодых специалистов, вовлечение студентов в процесс создания на территории Мурманской области комфортной городской среды, а также выявление, отбор, описание и тиражирование лучших практик и инициатив по благоустройству городской среды в регионе.

Проекты, претендующие на получение грантовой поддержки, будут реализованы в Мурманской области до начала сентября 2021 года, максимальная сумма поддержки составляет 800 тысяч рублей.

Заявки принимают до 13 апреля включительно.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, для участия необходимо направить документы в Центр городского развития Мурманской области по адресу: 183038, г. Мурманск, просп. Ленина, 82, оф.1109; в рабочие дни - с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) или по электронной почте info@gorod51.com.

Дополнительную информацию можно получить у специалистов Центра городского развития Мурманской области по телефонам: 8-952-271-67-72, 8-921-174-70-14, а также по электронной почте: info@gorod51.com.