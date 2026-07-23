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Мурманская область. Арктика (16+)23.07.26 15:00

Минимальная продуктовая корзина в России подорожала почти на 8% с начала года

Стоимость минимальной продуктовой корзины с начала 2026 года выросла на 7,9% - до 8107,15 рубля в месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию «Руспродсоюз».

Самый дорогой минимальный набор питания на одного человека — на Чукотке, он обойдётся в 20689,8 рубля. На втором месте с большим отрывом — Камчатский край с показателем 13443,6 рубля. Наиболее дешевые продуктовые корзины — в Мордовии (6461,3 рубля) и Саратовской области (6624 рубля). 

В Москве стоимость минимальной месячной продуктовой корзины составляет 9737,4 рубля, в Санкт-Петербурге — 9480,6 рубля, в Московской области — 8948,7 рубля, в Ленинградской области — 9040,3 рубля. В Калининградской области на питание одному человеку необходимо минимум 9365,7 рубля в месяц, в Татарстане — 7131,5 рубля, в Омской области — 7036,6 рубля, в Хабаровском крае — 10464,8 рубля.

В расчёт минимальной продуктовой корзины входят 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.

- Для семей с невысокими доходами подорожание минимального набора продуктов питания может быть даже важнее общей инфляции, потому что на них тратится основная часть бюджета, - отмечает аналитик «Freedom Global» Владимир Чернов. В июле, по данным Росстата, росли цены на мясо птицы, рыбу, хлеб и другие повседневные продукты питания. Для Банка России рост цен на продукты станет дополнительным аргументом не торопиться со снижением ключевой ставки, полагает Чернов.

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