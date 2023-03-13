Минимальное пособие по безработице могут увеличить в три раза

Минимальное пособие безработным предложили увеличить в три раза, а максимальное — почти на 3,5 тысячи рублей. Это предусматривает законопроект о занятости населения, который Госдума рассмотрит в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.

В настоящее время согласно постановлению правительства от 14 ноября 2022 года №2046, максимальное пособие по безработице в 2023 году составляет 12792 рубля, а минимальное — 1500 рублей. Максимальную сумму платят первые три месяца после увольнения, а следующие три месяца перечисляют по 5 тысяч рублей.

На максимальное пособие могут претендовать те, кто уволился в течение года до обращения в центр занятости и за этот год проработал хотя бы 26 недель. Минимальное полагается, в частности, тем, кто впервые ищет работу, не работал больше года, уволен за дисциплинарные проступки.

Как пишет pnp.ru, новый законопроект о занятости, разработанный депутатами и сенаторами, предполагает увеличение пособий безработным. «Пособия по безработице устанавливаются: максимальное — на уровне минимального размера оплаты труда, минимальное — 30 процентов от МРОТ», — сообщил журналистам соавтор инициативы Андрей Исаев.

В 2023 году МРОТ равен 16 242 рубля. Выходит, что максимальное пособие может вырасти почти на 3,5 тысячи, а минимальное — больше чем в три раза — до 4872 рублей. Законопроект о занятости планируют рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 15 марта, а поправки к нему внести до 14 апреля. Предполагается, что новые нормы вступят в силу 1 января 2024 года.