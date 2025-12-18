Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы по 6 предметам немного подросли

Минобрнауки определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы на 2026/2027 учебный год. Пороговые значения, с которыми абитуриенты имеют право претендовать на приём, повысятся. Правда, не по всем предметам, а по шести.

Повысить планку по сравнению с прошлым годом предлагается: по химии и биологии - с 39 до 40 баллов, по физике - с 39 до 41 балла, по информатике - с 44 до 46 баллов, по истории - с 36 до 40 баллов, по иностранному языку - сразу на 10 баллов: с 30 до 40.

Не изменятся баллы по русскому языку, профильной математике, географии, обществознанию и литературе.

Важно: новые значения «входных» ЕГЭ распространяются и на тех, кто планирует поступать на платные отделения.

Как ранее рассказывали «РГ» в министерстве, новшество нацелено прежде всего на повышение качества образования. «Данные корректировки позволяют также более рационально использовать ресурсы вузов за счёт снижения рисков отчисления плохо подготовленных абитуриентов», - отметили в ведомстве.