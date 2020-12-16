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Мурманская область. Арктика (16+)16.12.20 14:30

Минимальный по России рост платы за коммунальные услуги – в Мурманской области

С 1 июля 2021 года средний рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги в Мурманской области составит 3,2%. Это самый минимальный показатель на территории РФ.

Показатели могут различаться в муниципалитетах в зависимости от текущих тарифов. Процент может быть ниже установленного среднего, однако для каждой квартиры он не может превышать 5,6%.

Тарифы на тепловую энергию как и в предыдущие годы устанавливаются с учётом индивидуальных особенностей каждого муниципального образования, а также абсолютных размеров тарифов, сложившихся в муниципалитетах. Поэтому в тех муниципальных образованиях, где уже на сегодняшний день установленные тарифы превышают среднерегиональный показатель в размере 3457,63 руб./Гкал, изменения тарифов с 1 июля 2021 года не произойдет.

С учётом индивидуальных особенностей каждого муниципального образования устанавливаются тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения. В целях сдерживания совокупной платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, где установленные тарифы составляют 45 руб./м3 и выше, тарифы с 1 июля 2021 года останутся неизменными.

С 1 июля 2021 года комитетом по тарифному регулированию Мурманской области будет установлен тариф на обращение с ТКО для регионального оператора АО «Управление отходами» в размере 922,93 руб./м3 – такова будет стоимость услуг, которые оказывает организация. С учётом установленного правительством Мурманской области норматива накопления ТКО для населения, плата составит 138,44 руб. с человека в месяц.

Установленная плата с человека за обращение с ТКО на территории Мурманской области, даже с учётом модернизации системы обращения с ТКО в регионе, сформировалась на доступном уровне и не превышает средних значений по РФ.

Тарифы на электрическую энергию для населения Мурманской области останутся самими минимальными в СЗФО и составят:

с 1 января 2021 года

- для домов с газовыми плитами – 2,82 руб./кВтч;

- для домов с электроплитами и для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, – 2,086 руб./кВтч.

с 1 июля 2021 года

- для домов с газовыми плитами – 2,97 руб./кВтч;

- для домов с электроплитами и для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, – 2,197 руб./кВтч.

Розничные цены на газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд АО «Мурманоблгаз» и ООО «Севгаз», увеличатся с 1 июля 2021 года в пределах инфляции. В ЗАТО г. Заозерск цены уже сегодня сформировались на достаточно высоком уровне и в целях сдерживания совокупной платы граждан за коммунальные услуги в данном муниципальном образовании увеличения тарифов на газоснабжение с 1 июля 2021 года не произойдёт.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на официальном сайте комитета по тарифному регулированию Мурманской области размещён «Калькулятор коммунальных платежей», позволяющий обеспечить гражданам онлайн-проверку соответствия роста размера платы за коммунальные услуги установленному предельному индексу изменения размера платы граждан за коммунальные услуги для Мурманской области в размере. Также консультацию по тарифам на коммунальные ресурсы можно получить по телефонам: (815 2) 48-78-15, 48-78-14, электронная почта: utr@gov-murman.ru.

 

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