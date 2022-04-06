Минимальный порог дохода для получения льготной ипотеки ИТ-специалистами может быть снижен на 50 тысяч рублей. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев на регулярном совещании с ИТ-отраслью.

Предлагается такую меру поддержки распространить на ИТ-специалистов в возрасте от 22 до 45 лет с доходом от 150 тысяч рублей в месяц для городов миллионников и от 100 тысяч рублей для регионов.

Максут Шадаев также отметил, что процедура подачи заявлений для получения отсрочки от армии будет проходить в электронном виде. За 50 дней до начала призыва аккредитованной ИТ-компании необходимо подать списки сотрудников, которые соответствуют критериям. Минцифры в течение 20 дней будет собирать и проверять информацию и затем направит данные в Минобороны России.

Организация имеет шансы потерять аккредитацию и льготы, если поданные заявления не будут соответствовать требованиям. Планируется, что форма подачи заявлений будет запущена с 15 апреля.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, также опубликован перечень из 75 специальностей, которые позволяют претендовать на отсрочку. В него вошли инженерные специальности, статистика, телеком-специальности и другие. Подробная информация в постановлении правительства по ссылке: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204010045