Минимальный возраст призыва нужно повысить, максимальный — оставить как есть. Россияне хотят, чтобы в армию призывали мужчин от 21 до 27 лет

В Госдуму внесен законопроект о поэтапном повышении нижнего предела призывного возраста с 18 до 21 года, а верхнего — с 27 до 30 лет. Первую часть инициативы россияне одобряют, вторую — нет. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Идею увеличения призывного возраста с 18 до 21 года 42% россиян поддержали, 27% — нет. А вот то, что предельный возраст при этом повысится до 30 лет, одобрил только каждый третий (32%), 46% отнеслись отрицательно.

Среди мужчин (особенно служивших в армии по призыву) сторонников инициативы в целом больше, чем среди женщин. Россияне старше 45 лет поддерживают идею чаще россиян в возрасте до 34 лет. Граждане, имеющие детей, хотели бы, чтобы минимальный возраст призыва составлял 21 год, но повышение предельного возраста не одобряют.

Незадолго до начала СВО «SuperJob» выяснил, что большинство россиян — за контрактную армию.