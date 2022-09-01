Минимум 13 ледоколов будут работать на Северном морском пути к 2030 году

Об этом сообщил заместитель директора дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко.

«Четыре ледокола в постройке, включая «Лидер». Плюс есть поручение председателя правительства России дополнительно построить два новых ледокола серии 22220, эти ледоколы планируем начать строить с 2023 года за счёт федерального бюджета», — сказал Максим Кулинко.

Как пишет ИА «СеверПост», заместитель директора дирекции СМП добавил, что корпорация взяла на себя повышенные обязательства построить ещё четыре ледокола за внебюджетные деньги.

Такая группировка ледоколов сможет обеспечить грузопоток в 150 млн тонн в рамках инициативы социально-экономического развития «Круглогодичный Севморпуть», сообщает «Порт Ньюс».