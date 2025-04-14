Минимуществом Мурманской области разработаны изменения в постановление об арендной плате за государственные земельные участки

Благодаря изменениям планируется скорректировать порядок определения коэффициента динамики рынка при расчёте. Теперь коэффициент будет рассчитываться с года начала применения кадастровой стоимости, а не с момента её определения. Это изменение позволит снизить финансовую нагрузку на все категорий арендаторов, в том числе на предпринимательское сообщество.

Согласно новому подходу, коэффициент динамики рынка в год начала применения кадастровой стоимости будет равен 1. В последующие годы его расчёт будет учитывать индексы потребительских цен (инфляцию) за предыдущие периоды и прогнозные значения из федерального бюджета. Например, в 2025 году коэффициенты составят: 1 – если кадастровая стоимость земельного участка начала применяться в 2025 году, 1,1445 – если в 2024 году, 1,2294 – если в 2023 году.

Как сообщает Министерство имущественных отношений Мурманской области, при этом, арендная плата на 2025 год будет пересчитана с учётом всех изменений, после чего арендаторы получат от местных администраций новые уведомления взамен ранее направленных.

Изменения сформированы по результатам поручения губернатора Мурманской области Андрея Чибиса о проведении дополнительной работы инвестиционных уполномоченных и уполномоченного по защите прав предпринимателей с бизнес-сообществом, а также по результатам взаимодействия с прокуратурой Мурманской области. Новый подход основан на методологии Росстата по расчёту индексов потребительских цен, что обеспечит достижение баланса интересов Мурманской области и бизнеса при определении арендной платы за землю.

Проект документа размещён на портале «Открытый электронный регион».