Министерство цифрового развития Мурманской области, ООО «Ситилинк» и ООО «М Связь» подписали соглашение о сотрудничестве

Министерство цифрового развития Мурманской области и оператор связи «Ситилинк» 25 декабря подписали соглашение о сотрудничестве, цель которого повышение доступности и качества услуг широкополосного доступа к Интернету для жителей Мурманской области.

«Повышение доступности и качества интернет-услуг — одно из приоритетных направлений деятельности министерства в настоящий момент. Мы рады, что всё больше операторов связи, интернет-провайдеров активно включаются в работу по проведению широкополосного доступа в Интернет», — сообщила министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

Она подчеркнула, что данная работа ведётся в рамках реализации губернаторского плана «На Севере - Жить!». «Ситилинк» уже помог оборудовать бесплатным Wi-Fi сквер «Надежда» в Оленегорске.

«У нас уже есть сложившаяся практика взаимодействия с министерством, продолжим работать в этом направлении.

Подписание соглашения о сотрудничестве — важный шаг, который откроет новые возможности для развития наших проектов и повышения качества услуг», — подчеркнул директор ООО «М Связь» (бренд «Ситилинк») Андрей Андреев.

Направления развития, которые будут прорабатываться в рамках подписанного соглашения: обмен информацией о потребности в обеспечении населенных пунктов доступом к Интернету; согласование планов строительства и модернизации сетей; содействие в получении разрешений и согласований для строительства волоконно-оптических линий связи; информационная и экспертная поддержка; содействие цифровизации, развитие проектов по внедрению «умных» сервисов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559969/#&gid=1&pid=1