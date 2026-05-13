Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области усилит работу по повышению эффективности управления МКД

Вчера в рамках оперативного совещания первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Элина Акулова доложила о результатах работы и принятых мерах по повышению качества услуг в сфере управления жилищным фондом на территории региона.

На сегодняшний день в регионе функционирует 156 управляющих организаций. Ключевым элементом системы контроля стал детальный разбор их работы на заседаниях Рабочей группы, которая активно работает над улучшением качества управления многоквартирными домами. На заседаниях рассматриваются вопросы содержания общего имущества, ремонта подъездов, погашения задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, работы аварийных служб и отработки заявок жителей, включая чаты в мессенджере «МАКС».

«За 2025 год и 4 месяца 2026 года было проведено около 1,4 тысячи проверок управляющих организаций. По их итогам выдано порядка 900 предписаний об устранении нарушений. Исполнительская дисциплина демонстрирует положительную динамику: исполнено более 90% предписаний и около 95% предостережений. Также в 2025 году вынесено более 500 постановлений о наложении административных штрафов на общую сумму 19 млн рублей. За первые 4 месяца 2026 года — около 70 постановлений на сумму 1,2 млн рублей. Основная часть штрафов приходится на должностных лиц управляющих компаний», — подчеркнула в ходе доклада Элина Акулова.

В рамках деятельности рабочей группы под председательством заместителя губернатора Ольги Вовк рассмотрена деятельность 26 управляющих компаний.

Приняты принципиальные решения: прекращена лицензия ООО «УК Заполярная Цитадель», подано исковое заявление об аннулировании лицензии ООО «ЮНИ ДОМ», продолжается работа по аннулированию лицензий ряда других организаций, не устранивших нарушения лицензионных требований.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, по поручению губернатора Андрея Чибиса, усилит работу по повышению эффективности управления многоквартирными домами. В рамках этой деятельности будет реализован проект превентивного контроля и мониторинга, включающий проведение регулярных рейдовых мероприятий, взаимодействие с жителями и оперативное выявление проблемных вопросов на ранней стадии. Планируется усиление профилактической работы посредством организации совместных выездов надзорных органов в муниципалитеты для оценки технического состояния жилищного фонда, в том числе подъездов и подвальных помещений. Отдельное внимание будет уделено выработке механизма, исключающего возможность возвращения на рынок организаций, ранее лишённых лицензии, под новыми юридическими лицами. Тех, кто качественно управляют жилфондом, будут отмечать и благодарить.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567437/#&gid=1&pid=1