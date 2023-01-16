Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области возглавит Александр Кобытев. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона отметил, что Александр Егорович имеет большой опыт работы в министерстве — 12 лет, из них три года являлся первым заместителем министра. Последние шесть лет трудился в «Мурманэнергосбыт», возглавлял североморский филиал.

«Уверен, что приобретенный опыт и профессионализм укрепят блок Алексея Германовича Лыженкова, чтобы выполнить намеченные задачи. Все приоритеты мы с вами обсуждали. Все, что касается энергетики и инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства – одно из важнейших направлений работы», — сказал губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru