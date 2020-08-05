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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.20 17:40

Министерство энергетики и ЖКХ региона продолжает контрольные мероприятия в рамках летней ремонтной кампании на объектах коммунальной инфраструктуры

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Дмитрий Латышев проверил ход ремонтной кампании на объектах АО «Мурманэнергосбыт». Первым объектом посещения стала старейшая в Кольском районе котельная в Коле. Несколько лет назад на объекте были проведена масштабная модернизация оборудования – капитальный ремонт первого котла и замена второго.

Сегодня работы продолжаются: производится капитальный ремонт третьего котла, на условиях энергосервиса установлено новое насосное оборудование, планируется замена тепловых сетей протяженностью около 180 погонных метров. Важной частью мероприятий по модернизации работы котельной стал запуск автоматизированного диспетчерского пункта, программно-аппаратная система для которого была разработана и внедрена под руководством электромонтера по ремонту и обслуживанию оборудования АО «МЭС» Сергея Лобанова.

Следующим объектом стала новая котельная на улице Фестивальной в Мурманске, построенная по муниципальному контракту и переданная в эксплуатацию АО «МЭС». Как сообщалось ранее, на данном объекте в процессе эксплуатации был выявлен ряд технологических замечаний, которые должны быть устранены для надежной работы в предстоящем отопительном периоде. По итогам осмотра объекта требуемые к выполнению работы были взяты администрацией города и заказчиком под усиленный контроль.

Участники объезда осмотрели также ход выполнения работ по замене участков теплотрасс на улицах Привокзальной и Седова. За прошедшую зиму на этих участках было несколько порывов, что послужило принятию решений по необходимости проведения их замены. При проведении ремонтных мероприятий ресурсоснабжающая организация столкнулась с рядом сложностей, одна из которых - увеличенная глубина заложения сети. Вместе с тем работы производятся согласно утверждённому графику и будут завершены до 1 сентября.

Ещё одним объектом посещения стала котельная жилого района Росляково, где выполнение работ по замене дымовой трубы перешло в активную практическую фазу после вынужденной приостановки работ. После набора прочности залитых оснований будет произведен монтаж непосредственно сборной конструкции дымовой трубы, элементы которой поступили на площадку объекта.

Завершились контрольные мероприятия посещением объектов ЗАТО г. Североморск. По улице Корабельной производится замена трубопровода. Проведение мероприятий осложнено стесненными условиями дворовой территории, а также большими объемами земляных работ, что связанно с увеличенной глубиной заложения, а также пересечениями сети с другими коммуникациями. Вместе с тем ремонтные работы выполняются согласно установленному графику.

Крупнейший для столицы Северного флота проект обновления магистральных трубопроводов – по замене участка тепловой сети от котельной № 46 до тепловой камеры № 2 – не вызывает опасений как по качеству, так и по объемам выполнения. По итогу будет заменено 572 погонных метра трассы в две «нитки».

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, контрольные мероприятия по подготовке объектов энергетики и ЖКХ Мурманской области к работе в предстоящий отопительный период продолжаются.

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