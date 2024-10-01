Министерство финансов Мурманской области объявило о старте заявочной кампании на участие в ежегодном конкурсе творческих проектов «Бюджет для граждан»

Вчера стартовала заявочная кампания конкурса творческих проектов «Бюджет для граждан», который ежегодно проводится Министерством финансов Мурманской области в целях повышения заинтересованности населения региона в вопросах бюджетной и финансовой грамотности.

В этом году конкурс проводится по двум номинациям:

«Программа долгосрочных сбережений: путь к уверенному будущему»;

«Работник финансового органа в прошлом, настоящем и будущем».

В конкурсе могут принять участие юные авторы от четырех лет, школьники, студенты, взрослое население Мурманской области.

Заявки на участие принимаются с 30 сентября по 15 октября 2024 года (до 23:59 включительно) через Яндекс.Форму по ссылке.

С информацией о сроках проведения, условиях конкурса, а также Положением о конкурсе творческих проектов «Бюджет для граждан» в 2024 году, можно ознакомиться на сайте Министерства финансов Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/