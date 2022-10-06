Министерство финансов Мурманской области приглашает принять участие в конкурсе творческих проектов «Бюджет для граждан»

Стартует ежегодный конкурс творческих проектов «Бюджет для граждан», который проводится Министерством финансов Мурманской области в целях повышения заинтересованности северян в вопросах бюджетной и финансовой грамотности.

В 2022 году конкурс проводится по двум номинациям: «Структура бюджетной системы Мурманской области» и «Копилка для великих дел». В конкурсе могут принять участие юные авторы от четырёх лет, школьники, студенты, взрослое население Мурманской области.

Заявки на участие принимаются с 7 по 31 октября по форме приложения к Положению о конкурсе творческих проектов «Бюджет для граждан».

Информация о сроках проведения и условиях конкурса размещена на сайте Министерства финансов Мурманской области.