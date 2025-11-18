Министерство финансов Мурманской области приглашает принять участие в конкурсе творческих проектов «Бюджет для граждан»

Стартовал ежегодный конкурс творческих проектов «Бюджет для граждан», который проводится Министерством финансов Мурманской области в целях повышения заинтересованности населения Мурманской области в вопросах бюджетной и финансовой грамотности.

В 2025 году конкурс проводится по двум номинациям: «Нагрудный значок по финансовой грамотности»; «Три формы национальной валюты России».

В конкурсе могут принять участие юные авторы от четырёх лет, школьники, студенты, взрослое население Мурманской области.

Заявки на участие принимаются с 17 ноября 2025 года по 26 ноября 2025 года (до 23.59 включительно) через Яндекс Формы по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/68ee5428d04688a361ed02d6.

С информацией о сроках проведения, условиях конкурса, а также положением о конкурсе творческих проектов «Бюджет для граждан» в 2025 году, можно ознакомиться на сайте Министерства финансов Мурманской области в разделе «Открытый бюджет/Общественное участие/Конкурсы для населения/Конкурс творческих проектов «Бюджет для граждан». 2025 год» (https://minfin.gov-murman.ru/open-budget/obshchestvennoe-uchastie/konkursy/2025/).