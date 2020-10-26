Министерство финансов Мурманской области приглашает северян к участию в конкурсе творческих проектов «Бюджет для граждан»

1 ноября стартует ежегодный конкурс творческих проектов «Бюджет для граждан», который проводится министерством финансов Мурманской области для повышения открытости бюджетного процесса в регионе, обеспечения доступности для граждан информации об управлении общественными финансами. К участию приглашаются юные авторы от четырёх лет, школьники, студенты, и взрослое население Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство финансов, в 2020 году конкурс проводится по двум номинациям: «Финансовый кроссворд» и «Ребусы о бюджете».

Заявки принимаются с 1 по 25 ноября в электронном виде на адрес электронной почты: kazmina@gov-murman.ru. Форма заявки и подробная информация о конкурсе представлена на сайте министерства финансов Мурманской области.